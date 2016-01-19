النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن معلومات جديدة عن هاتف جوجل القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي المرتقب، والسعر المتوقع طرحه به.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل اختارت لجهازها القابل للطي اسماً أطلقت عليه "بيكسل نوت باد"، بدلاً من "بيكسل فولد".

وسيدعم "بيكسل نوت باد"، بحسب المصادر، نظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الذي سيوفر إمكانات حصرية وخاصة لهاتف "جوجل" الجديد.

وتشير المصادر إلى أن فتحة شرائح الاتصالات ستكون في الجزء السفلي من الهاتف، فيما ستكون مفاتيح التحكم في الصوت في الجانب الأيمن السفلي.

أما بالنسبة لسعره، فمتوقع أن يكون أرخص من الهواتف القابلة للطي الصادرة أخيراً، التي كان آخرها هاتف سامسونج "جلاكسي زد فولد 3" بسعر 1799 دولاراً.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في حديث خاص خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
الكشف عن معلومات جديدة عن هاتف جوجل القابل للطي
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي المرتقب، والسعر المتوقع طرحه به.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل اختارت لجهازها القابل للطي اسماً أطلقت عليه "بيكسل نوت باد"، بدلاً من "بيكسل فولد".

وسيدعم "بيكسل نوت باد"، بحسب المصادر، نظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الذي سيوفر إمكانات حصرية وخاصة لهاتف "جوجل" الجديد.

وتشير المصادر إلى أن فتحة شرائح الاتصالات ستكون في الجزء السفلي من الهاتف، فيما ستكون مفاتيح التحكم في الصوت في الجانب الأيمن السفلي.

أما بالنسبة لسعره، فمتوقع أن يكون أرخص من الهواتف القابلة للطي الصادرة أخيراً، التي كان آخرها هاتف سامسونج "جلاكسي زد فولد 3" بسعر 1799 دولاراً.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في حديث خاص خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:07 AM

الكشف عن معلومات جديدة عن هاتف جوجل القابل للطي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
360

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي المرتقب، والسعر المتوقع طرحه به.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل اختارت لجهازها القابل للطي اسماً أطلقت عليه "بيكسل نوت باد"، بدلاً من "بيكسل فولد".

وسيدعم "بيكسل نوت باد"، بحسب المصادر، نظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الذي سيوفر إمكانات حصرية وخاصة لهاتف "جوجل" الجديد.

وتشير المصادر إلى أن فتحة شرائح الاتصالات ستكون في الجزء السفلي من الهاتف، فيما ستكون مفاتيح التحكم في الصوت في الجانب الأيمن السفلي.

أما بالنسبة لسعره، فمتوقع أن يكون أرخص من الهواتف القابلة للطي الصادرة أخيراً، التي كان آخرها هاتف سامسونج "جلاكسي زد فولد 3" بسعر 1799 دولاراً.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في حديث خاص خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة