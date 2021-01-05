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"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" المتحور يتسلّل إلى إيران

عزل المريض في مشفى خاص

رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور، الذي اكتشف للمرة الأولى في بريطانيا، وفق ما أعلن وزير الصحة سعيد نمكي، اليوم (الثلاثاء).

وقال "نمكي" في تصريحات متلفزة: "للأسف الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رُصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا".

وبيّن أن المريض أُدخل أحد المستشفيات الخاصة، والفحوص أظهرت أن الفيروس من النوع المتحور، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ولم يقدم "نمكي" تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بُعَيْدَ وصوله.

وتعدّ إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير (شباط).

إيران فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" المتحور يتسلّل إلى إيران
سبق

رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور، الذي اكتشف للمرة الأولى في بريطانيا، وفق ما أعلن وزير الصحة سعيد نمكي، اليوم (الثلاثاء).

وقال "نمكي" في تصريحات متلفزة: "للأسف الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رُصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا".

وبيّن أن المريض أُدخل أحد المستشفيات الخاصة، والفحوص أظهرت أن الفيروس من النوع المتحور، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ولم يقدم "نمكي" تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بُعَيْدَ وصوله.

وتعدّ إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير (شباط).

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
07:18 PM

"كورونا" المتحور يتسلّل إلى إيران

عزل المريض في مشفى خاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور، الذي اكتشف للمرة الأولى في بريطانيا، وفق ما أعلن وزير الصحة سعيد نمكي، اليوم (الثلاثاء).

وقال "نمكي" في تصريحات متلفزة: "للأسف الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رُصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا".

وبيّن أن المريض أُدخل أحد المستشفيات الخاصة، والفحوص أظهرت أن الفيروس من النوع المتحور، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ولم يقدم "نمكي" تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بُعَيْدَ وصوله.

وتعدّ إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير (شباط).

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