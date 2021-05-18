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سلطنة عُمان: 812 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع المتعافين يصل إلى 191539 حالة

سجّلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2219 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 474 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 191539 حالة.

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سلطنة عُمان: 812 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2219 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 474 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 191539 حالة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:00 PM

سلطنة عُمان: 812 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع المتعافين يصل إلى 191539 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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سجّلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 الساعة الماضية، 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2219 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 474 حالة تماثلت للشفاء ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 191539 حالة.

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