النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.

واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي كأس الخليج العربي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.

واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:18 PM

الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,624

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.

واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,907
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,053
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,387
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,805

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة