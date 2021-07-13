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في برقيتي مواساة... القيادة تعزي "آل الشيخ" بوفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى المستشار السابق في هيئة السياحة عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك في وفاة والدته - رحمها الله- سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وعبر "آل الشيخ"، باسمه ونيابة عن كافة الأقارب عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على مواساتهما لهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وأنها تجسد قرب القيادة الحكيمة من مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

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في برقيتي مواساة... القيادة تعزي "آل الشيخ" بوفاة والدته
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى المستشار السابق في هيئة السياحة عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك في وفاة والدته - رحمها الله- سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وعبر "آل الشيخ"، باسمه ونيابة عن كافة الأقارب عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على مواساتهما لهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وأنها تجسد قرب القيادة الحكيمة من مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
06:55 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:11 AM

في برقيتي مواساة... القيادة تعزي "آل الشيخ" بوفاة والدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى المستشار السابق في هيئة السياحة عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك في وفاة والدته - رحمها الله- سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وعبر "آل الشيخ"، باسمه ونيابة عن كافة الأقارب عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على مواساتهما لهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وأنها تجسد قرب القيادة الحكيمة من مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

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