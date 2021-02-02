النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير

قال لـ"سبق" إن هناك فرصًا لتشكُّل خلايا رعدية غزيرة يصاحبها حبات بَرَد

رسم خبير الطقس إبراهيم بن متعب الحربي اليوم الثلاثاء ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء"، ومناطق التأثير.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": إن هناك حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض قطع متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة. وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر؛ إذ من المحتمل أن يسجل مركز الضغط الجوي المنخفض 1008mb ؛ ما يعني زيادة الفاعلية الجوية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُّل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق؛ وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء، وأيضًا وجود فوارق رأسية عالية بين السطح وطبقات الجو العليا؛ ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية.

وتابع: فرص تشكُّل الخلايا الرعدية التي يصاحبها حبات بَرَد أمر محتمل - بمشيئة الله - وخصوصًا تبوك والجوف وحائل.

وعن مناطق تأثير الحالة قال "الحربي": أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًّا في منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي (حقل ضبا والوجه)، ومنطقة الجوف نواحي سكاكا وطبرجل والحدود الشمالية، وتشمل عرعر طريف ورفحاء. وأمطار غزيرة إلى متوسطة في حائل والقصيم، ومنطقة المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي ينبع والرايس، وفي منطقة مكة المكرمة، وتشمل رابغ ثول وجدة والشعيبة.

وختم تصريحه بقوله: من المتوقع -بأمر الله- جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة؛ لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه، وكذلك مجاري السيول.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) قد أقرت توثيق الحالة الجوية المقبلة بمشيئة الله باسم "عطاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير
سبق

رسم خبير الطقس إبراهيم بن متعب الحربي اليوم الثلاثاء ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء"، ومناطق التأثير.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": إن هناك حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض قطع متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة. وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر؛ إذ من المحتمل أن يسجل مركز الضغط الجوي المنخفض 1008mb ؛ ما يعني زيادة الفاعلية الجوية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُّل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق؛ وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء، وأيضًا وجود فوارق رأسية عالية بين السطح وطبقات الجو العليا؛ ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية.

وتابع: فرص تشكُّل الخلايا الرعدية التي يصاحبها حبات بَرَد أمر محتمل - بمشيئة الله - وخصوصًا تبوك والجوف وحائل.

وعن مناطق تأثير الحالة قال "الحربي": أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًّا في منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي (حقل ضبا والوجه)، ومنطقة الجوف نواحي سكاكا وطبرجل والحدود الشمالية، وتشمل عرعر طريف ورفحاء. وأمطار غزيرة إلى متوسطة في حائل والقصيم، ومنطقة المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي ينبع والرايس، وفي منطقة مكة المكرمة، وتشمل رابغ ثول وجدة والشعيبة.

وختم تصريحه بقوله: من المتوقع -بأمر الله- جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة؛ لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه، وكذلك مجاري السيول.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) قد أقرت توثيق الحالة الجوية المقبلة بمشيئة الله باسم "عطاء".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:34 PM

"الحربي" يرسم ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء".. وهنا مناطق التأثير

قال لـ"سبق" إن هناك فرصًا لتشكُّل خلايا رعدية غزيرة يصاحبها حبات بَرَد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
322

رسم خبير الطقس إبراهيم بن متعب الحربي اليوم الثلاثاء ملامح الحالة الجوية المرتقبة "عطاء"، ومناطق التأثير.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": إن هناك حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض قطع متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة. وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر؛ إذ من المحتمل أن يسجل مركز الضغط الجوي المنخفض 1008mb ؛ ما يعني زيادة الفاعلية الجوية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُّل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق؛ وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء، وأيضًا وجود فوارق رأسية عالية بين السطح وطبقات الجو العليا؛ ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية.

وتابع: فرص تشكُّل الخلايا الرعدية التي يصاحبها حبات بَرَد أمر محتمل - بمشيئة الله - وخصوصًا تبوك والجوف وحائل.

وعن مناطق تأثير الحالة قال "الحربي": أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًّا في منطقة تبوك، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي (حقل ضبا والوجه)، ومنطقة الجوف نواحي سكاكا وطبرجل والحدود الشمالية، وتشمل عرعر طريف ورفحاء. وأمطار غزيرة إلى متوسطة في حائل والقصيم، ومنطقة المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية نواحي ينبع والرايس، وفي منطقة مكة المكرمة، وتشمل رابغ ثول وجدة والشعيبة.

وختم تصريحه بقوله: من المتوقع -بأمر الله- جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة؛ لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه، وكذلك مجاري السيول.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) قد أقرت توثيق الحالة الجوية المقبلة بمشيئة الله باسم "عطاء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة