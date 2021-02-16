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"العضياني" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء

صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.

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"العضياني" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء
سبق

صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:32 PM

"العضياني" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.

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