"العضياني" لدرجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء

صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.
صدر قرار رئيس جامعة شقراء د. علي بن محمد السيف، بترقية المشرف على فرع كلية المجتمع بعفيف الدكتور حمد بن ناصر العضياني إلى درجة أستاذ مشارك بجامعة شقراء.