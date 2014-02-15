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مشكلة تقنية تُعطِّل موقع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لـ10 ساعات

واجه مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور اليوم صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية بسبب مشكلة تقنية، أدت إلى توقُّف رابط الموقع عن العمل حتى وقت كتابة الخبر.

وكان من المتوقع إعلان نتائج "أهلية" الدفعة الثانية من المتقدمين الجدد اليوم الاثنين على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

واكتفى حساب "العناية بالعملاء" بطلب تزويده بصورة من المشكلة التي تواجه المستفيدين دون توضيح سبب توقُّف الموقع عن العمل لأكثر من 10 ساعات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي الدعم والحماية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشكلة تقنية تُعطِّل موقع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لـ10 ساعات
سبق

واجه مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور اليوم صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية بسبب مشكلة تقنية، أدت إلى توقُّف رابط الموقع عن العمل حتى وقت كتابة الخبر.

وكان من المتوقع إعلان نتائج "أهلية" الدفعة الثانية من المتقدمين الجدد اليوم الاثنين على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

واكتفى حساب "العناية بالعملاء" بطلب تزويده بصورة من المشكلة التي تواجه المستفيدين دون توضيح سبب توقُّف الموقع عن العمل لأكثر من 10 ساعات.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:24 PM

مشكلة تقنية تُعطِّل موقع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لـ10 ساعات

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منصور الشلاقي - الرياض
5
3,658

واجه مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور اليوم صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية بسبب مشكلة تقنية، أدت إلى توقُّف رابط الموقع عن العمل حتى وقت كتابة الخبر.

وكان من المتوقع إعلان نتائج "أهلية" الدفعة الثانية من المتقدمين الجدد اليوم الاثنين على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

واكتفى حساب "العناية بالعملاء" بطلب تزويده بصورة من المشكلة التي تواجه المستفيدين دون توضيح سبب توقُّف الموقع عن العمل لأكثر من 10 ساعات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
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15,112

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