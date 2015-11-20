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الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.

الفيصلي الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة
سبق

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
07:58 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:03 PM

الشباب والفيصلي "سلبية" النتيجة والمستوى.. طارت الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,642

فرّط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في فرصة اعتلاء الصدارة، حينما تعادل سلبيًّا مع مضيفه الفيصلي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة توقف مسلسل انتصارات الشباب المتتالية عند خمسة، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 22 نقطة؛ في حين حافظ الفيصلي على سجله خاليًا من الهزائم للجولة السابعة على التوالي رافعًا رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثامن.

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