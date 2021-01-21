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أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين "الحربي" و"الشيباني"

استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد الحربي وسعود الشيباني- رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما بلاغ احتجاز مواطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بابن الشهيد الحربي ووالد الشهيد الشيباني مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في شهداء الوطن، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين "الحربي" و"الشيباني"
سبق

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد الحربي وسعود الشيباني- رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما بلاغ احتجاز مواطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بابن الشهيد الحربي ووالد الشهيد الشيباني مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في شهداء الوطن، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:13 PM

أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين "الحربي" و"الشيباني"

استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد الحربي وسعود الشيباني- رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار من أحد أرباب المخدرات خلال مباشرتهما بلاغ احتجاز مواطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بابن الشهيد الحربي ووالد الشهيد الشيباني مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته في شهداء الوطن، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

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