النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برئاسة "الشهري".. عمومية منتدى الخبرة السعودي تعقد اجتماعها الأول غير العادي

نوه بأهمية العمل التطوعي الذي تسعى المملكة لدعمه وتشجيعه وفق رؤية 2030

عقدت الجمعية العمومية لجمعية منتدى الخبرة السعودي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول غير العادي برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الشهري وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض محمد الحربي في فندق مداريم كراون بالرياض، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات المناسبة.

وفي التفاصيل، استهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري نوه فيها بأهمية العمل التطوعي المجتمعي الذي تسعى دولتنا المباركة لدعمه وتشجيعه والتوسع فيه وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأشاد بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على ما بذلوه من جهود لخدمة هذا الكيان الوطني لتحقيق أهدافه الوطنية التي أنشئ من أجلها.

وأشاد "الشهري" بجهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المشرفة على ما تقدمه من دعم وتشجيع للجمعية واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل من أسهم في دعم الجمعية من الداعمين والرعاة خصوصًا الشيخ فرحان بن نايف الجربا ورجل الأعمال حمود بن عبدالله الذييب كذلك قدم شكره لكل وسائل الإعلام على دعمهم الإعلامي اللامحدود لأنشطة وفعاليات المنتدى وكل العاملين في الجمعية وحث الجميع على مضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق طموحات جمعية منتدى الخبرة السعودي للريادة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي لخدمة بلادنا المباركة في ظل دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين رعاهم وحفظهم الله.

بعد ذلك، توالت الكلمات من الدكتور عبدالرحمن الهيجان نائب رئيس المنتدى والدكتور عبدالرحمن العناد عضو المنتدى وتم خلال الاجتماع تكريم بعض أعضاء المنتدى نظير جهودهم المتميزة وهم: الدكتور عبدالرحمن العناد واللواء الدكتور شامي الظاهري واللواء الدكتور زايد العمري والدكتور خليل الخليل والدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وفهد الشيباني ومحمد الشريف ومحمد الدواس وفندق مداريم كراون، ومن الجانب الإعلامي تم تكريم وكالة الأنباء السعودية (واس).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برئاسة "الشهري".. عمومية منتدى الخبرة السعودي تعقد اجتماعها الأول غير العادي
سبق

عقدت الجمعية العمومية لجمعية منتدى الخبرة السعودي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول غير العادي برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الشهري وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض محمد الحربي في فندق مداريم كراون بالرياض، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات المناسبة.

وفي التفاصيل، استهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري نوه فيها بأهمية العمل التطوعي المجتمعي الذي تسعى دولتنا المباركة لدعمه وتشجيعه والتوسع فيه وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأشاد بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على ما بذلوه من جهود لخدمة هذا الكيان الوطني لتحقيق أهدافه الوطنية التي أنشئ من أجلها.

وأشاد "الشهري" بجهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المشرفة على ما تقدمه من دعم وتشجيع للجمعية واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل من أسهم في دعم الجمعية من الداعمين والرعاة خصوصًا الشيخ فرحان بن نايف الجربا ورجل الأعمال حمود بن عبدالله الذييب كذلك قدم شكره لكل وسائل الإعلام على دعمهم الإعلامي اللامحدود لأنشطة وفعاليات المنتدى وكل العاملين في الجمعية وحث الجميع على مضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق طموحات جمعية منتدى الخبرة السعودي للريادة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي لخدمة بلادنا المباركة في ظل دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين رعاهم وحفظهم الله.

بعد ذلك، توالت الكلمات من الدكتور عبدالرحمن الهيجان نائب رئيس المنتدى والدكتور عبدالرحمن العناد عضو المنتدى وتم خلال الاجتماع تكريم بعض أعضاء المنتدى نظير جهودهم المتميزة وهم: الدكتور عبدالرحمن العناد واللواء الدكتور شامي الظاهري واللواء الدكتور زايد العمري والدكتور خليل الخليل والدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وفهد الشيباني ومحمد الشريف ومحمد الدواس وفندق مداريم كراون، ومن الجانب الإعلامي تم تكريم وكالة الأنباء السعودية (واس).

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:51 PM

برئاسة "الشهري".. عمومية منتدى الخبرة السعودي تعقد اجتماعها الأول غير العادي

نوه بأهمية العمل التطوعي الذي تسعى المملكة لدعمه وتشجيعه وفق رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,026

عقدت الجمعية العمومية لجمعية منتدى الخبرة السعودي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول غير العادي برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الشهري وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض محمد الحربي في فندق مداريم كراون بالرياض، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات المناسبة.

وفي التفاصيل، استهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري نوه فيها بأهمية العمل التطوعي المجتمعي الذي تسعى دولتنا المباركة لدعمه وتشجيعه والتوسع فيه وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأشاد بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على ما بذلوه من جهود لخدمة هذا الكيان الوطني لتحقيق أهدافه الوطنية التي أنشئ من أجلها.

وأشاد "الشهري" بجهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المشرفة على ما تقدمه من دعم وتشجيع للجمعية واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل من أسهم في دعم الجمعية من الداعمين والرعاة خصوصًا الشيخ فرحان بن نايف الجربا ورجل الأعمال حمود بن عبدالله الذييب كذلك قدم شكره لكل وسائل الإعلام على دعمهم الإعلامي اللامحدود لأنشطة وفعاليات المنتدى وكل العاملين في الجمعية وحث الجميع على مضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق طموحات جمعية منتدى الخبرة السعودي للريادة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي لخدمة بلادنا المباركة في ظل دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين رعاهم وحفظهم الله.

بعد ذلك، توالت الكلمات من الدكتور عبدالرحمن الهيجان نائب رئيس المنتدى والدكتور عبدالرحمن العناد عضو المنتدى وتم خلال الاجتماع تكريم بعض أعضاء المنتدى نظير جهودهم المتميزة وهم: الدكتور عبدالرحمن العناد واللواء الدكتور شامي الظاهري واللواء الدكتور زايد العمري والدكتور خليل الخليل والدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وفهد الشيباني ومحمد الشريف ومحمد الدواس وفندق مداريم كراون، ومن الجانب الإعلامي تم تكريم وكالة الأنباء السعودية (واس).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة