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في طريقه لمدرسته.. انقلاب مركبة يُنهي حياة معلم بـ"ساحلي الليث"

فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق ونقل الجثمان للثلاجة تمهيدًا للصلاة والدفن

لَقِيَ معلم مصرعه على طريق الساحل الدولي "جدة- الليث"، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.

وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.

وتولت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث؛ تمهيدًا للصلاة عليه واستكمال مراسيم الدفن.

انقلاب مركبة المعلم طريق الساحل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في طريقه لمدرسته.. انقلاب مركبة يُنهي حياة معلم بـ"ساحلي الليث"
سبق

لَقِيَ معلم مصرعه على طريق الساحل الدولي "جدة- الليث"، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.

وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.

وتولت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث؛ تمهيدًا للصلاة عليه واستكمال مراسيم الدفن.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:21 AM

في طريقه لمدرسته.. انقلاب مركبة يُنهي حياة معلم بـ"ساحلي الليث"

فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق ونقل الجثمان للثلاجة تمهيدًا للصلاة والدفن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
3,927

لَقِيَ معلم مصرعه على طريق الساحل الدولي "جدة- الليث"، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.

وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.

وتولت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث؛ تمهيدًا للصلاة عليه واستكمال مراسيم الدفن.

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