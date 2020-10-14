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مقتل 11 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز

مصدر عسكري قال إن الجيش اليمني حقق تقدمًا جديدًا باتجاه قلعة لوزم الأثرية

قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية.

وتفصيلاً.. أوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم, شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين, مشيرًا إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان, لافتًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني "أبو صقر" وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.

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مقتل 11 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز
سبق

قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية.

وتفصيلاً.. أوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم, شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين, مشيرًا إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان, لافتًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني "أبو صقر" وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:36 AM

مقتل 11 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في مواجهات شرق وغرب تعـز

مصدر عسكري قال إن الجيش اليمني حقق تقدمًا جديدًا باتجاه قلعة لوزم الأثرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية.

وتفصيلاً.. أوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم, شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين, مشيرًا إلى أن الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن الجبهة الغربية للمحافظة هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في مناطق الربيعي ومحيط مدرات ووادي حنش غرب جبل هان, لافتًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي الميداني "أبو صقر" وإصابة اثنين آخرين إلى جانب خسائر فادحة في الآليات العسكرية.

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