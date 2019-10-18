النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قراران لمصر بعد "قيادة" محمد رمضان لطائرة إلى الرياض

انتهت التحقيقات وثبت ارتكاب المخالفات

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب "CNN" بالعربية، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقًا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناءً على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:

القرار الأول: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أية أعمال تخص الطيران المدني سواءً إدارية أو فنية.

القرار الثاني: سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وكانت وزارة الطيران المدني في مصر قد قررت في السابق، إيقاف الطيارين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وزارة الطيران المدني مصر محمد رمضان قيادة الطائرة

الرئيسية/ محطات

اعلان
قراران لمصر بعد "قيادة" محمد رمضان لطائرة إلى الرياض
سبق

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب "CNN" بالعربية، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقًا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناءً على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:

القرار الأول: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أية أعمال تخص الطيران المدني سواءً إدارية أو فنية.

القرار الثاني: سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وكانت وزارة الطيران المدني في مصر قد قررت في السابق، إيقاف الطيارين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
02:13 PM

قراران لمصر بعد "قيادة" محمد رمضان لطائرة إلى الرياض

انتهت التحقيقات وثبت ارتكاب المخالفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
7,117

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحسب "CNN" بالعربية، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقًا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناءً على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:

القرار الأول: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أية أعمال تخص الطيران المدني سواءً إدارية أو فنية.

القرار الثاني: سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وكانت وزارة الطيران المدني في مصر قد قررت في السابق، إيقاف الطيارين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,280
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,900
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,998
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,756

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة