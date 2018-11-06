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الإمارات: بتوجيه الشيخ خليفة.. إلغاء تشفير جميع مباريات الدوري

وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الإمارات؛ دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "يعكس التوجيه حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور، وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة".

وأضاف: وتولي حكومة الإمارات، أهميةً قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإمارات: بتوجيه الشيخ خليفة.. إلغاء تشفير جميع مباريات الدوري
سبق

وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الإمارات؛ دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "يعكس التوجيه حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور، وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة".

وأضاف: وتولي حكومة الإمارات، أهميةً قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:34 PM

الإمارات: بتوجيه الشيخ خليفة.. إلغاء تشفير جميع مباريات الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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12,305

وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في الإمارات؛ دعماً للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "يعكس التوجيه حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور، وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة".

وأضاف: وتولي حكومة الإمارات، أهميةً قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.

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