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بجزائيتين.. "التعاون" يقتنص نقاط "ضمك"

ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام مضيفه ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ساندرو مانويل هدف التعاون الأول في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 تمكن جورجي فيليبي من إدراك التعادل برأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليضيف ساندرو مانويل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي ليمنح التعاون النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ19 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التعاون ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بجزائيتين.. "التعاون" يقتنص نقاط "ضمك"
سبق

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام مضيفه ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ساندرو مانويل هدف التعاون الأول في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 تمكن جورجي فيليبي من إدراك التعادل برأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليضيف ساندرو مانويل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي ليمنح التعاون النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ19 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
06:12 PM

بجزائيتين.. "التعاون" يقتنص نقاط "ضمك"

ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
3,076

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام مضيفه ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ساندرو مانويل هدف التعاون الأول في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 تمكن جورجي فيليبي من إدراك التعادل برأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليضيف ساندرو مانويل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي ليمنح التعاون النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ19 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.

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