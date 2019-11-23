بجزائيتين.. "التعاون" يقتنص نقاط "ضمك"

ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام مضيفه ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ساندرو مانويل هدف التعاون الأول في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 تمكن جورجي فيليبي من إدراك التعادل برأسية أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليضيف ساندرو مانويل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي ليمنح التعاون النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ19 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.