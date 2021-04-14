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أكثر من 97 ألف وصفة دوائية عبر "وصفتي" بصحة جازان

خلال الربع الأول لعام 2021م.. 163 مركزًا مفعلًا للخدمة

أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 97.711 وصفة طبية خلال الربع الأول من عام 2021م عن طريق خدمة "وصفتي"، لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 163مركزًا مفعلًا لخدمة وصفتي.

وأشارت الصحة إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة "وصفتي" منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر مارس 430732 وصفة.

وبيّنت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.

صحة جازان وصفتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 97 ألف وصفة دوائية عبر "وصفتي" بصحة جازان
سبق

أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 97.711 وصفة طبية خلال الربع الأول من عام 2021م عن طريق خدمة "وصفتي"، لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 163مركزًا مفعلًا لخدمة وصفتي.

وأشارت الصحة إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة "وصفتي" منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر مارس 430732 وصفة.

وبيّنت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
08:20 PM

أكثر من 97 ألف وصفة دوائية عبر "وصفتي" بصحة جازان

خلال الربع الأول لعام 2021م.. 163 مركزًا مفعلًا للخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 97.711 وصفة طبية خلال الربع الأول من عام 2021م عن طريق خدمة "وصفتي"، لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 163مركزًا مفعلًا لخدمة وصفتي.

وأشارت الصحة إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة "وصفتي" منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر مارس 430732 وصفة.

وبيّنت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.

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