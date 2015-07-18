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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9033.83 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليارات ريال لأكثر من 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسمنت الشرقية، والتأمين العربية، واتحاد الخليج، ودله الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جدوى ريت الحرمين، واتحاد الاتصالات، والصادرات، عسير، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و3.35%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3828.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 261 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9033.83 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسمنت الشرقية، والتأمين العربية، واتحاد الخليج، ودله الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جدوى ريت الحرمين، واتحاد الاتصالات، والصادرات، عسير، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و3.35%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3828.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 261 صفقة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
04:00 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9033.83 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليارات ريال لأكثر من 130 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسمنت الشرقية، والتأمين العربية، واتحاد الخليج، ودله الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جدوى ريت الحرمين، واتحاد الاتصالات، والصادرات، عسير، وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و3.35%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3828.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 261 صفقة.

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