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الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق .. وانتظام (الثلاثي) بالتدريبات

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بلاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي قبل انطلاقة التدريبات، أشاد من خلالها بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري.

ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وشدد الدبل على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، والتي يتطلع لها الاتفاقيون للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وفي سياق متصل شهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، يأتي ذلك تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق .. وانتظام (الثلاثي) بالتدريبات
سبق

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بلاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي قبل انطلاقة التدريبات، أشاد من خلالها بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري.

ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وشدد الدبل على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، والتي يتطلع لها الاتفاقيون للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وفي سياق متصل شهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، يأتي ذلك تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
10:14 PM

الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق .. وانتظام (الثلاثي) بالتدريبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بلاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي قبل انطلاقة التدريبات، أشاد من خلالها بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري.

ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وشدد الدبل على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، والتي يتطلع لها الاتفاقيون للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وفي سياق متصل شهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، يأتي ذلك تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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