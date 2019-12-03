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"الجوازات": استقبال 30126 مكالمة على مركز الاتصال الموحد خلال 3 أشهر

يتولى تعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء معاملاتهم

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن مركز الاتصال الموحد (992) تلقى خلال الفترة 1/ 1/ 1441هـ حتى 30/ 3/ 1441هـ (30126) تصالاً.

ويقدم مركز الاتصال الموحد (992) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الجوازات، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للمديرية من المواطنين والمقيمين.

ويعد مركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء إجراءاتهم أحد أهم مبادرات الجوازات، ويهدف إلى تقديم خدمة الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي على المركز، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم الأداء والخدمات المقدمة من المواطنين والمقيمين.

ويمكن للمستفيدين الاستفسار عن مصير معاملاتهم من خلال (تطبيق الجوازات) على الهواتف الذكية، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa) حيث توفر المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عبر كافة قنواتها المختلفة تسهيلاً للمستفيدين من خدماتها للوصول إلى المعلومات المراد الاستفسار عنها.

الجوازات المديرية العامة للجوازات مركز الاتصال الموحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": استقبال 30126 مكالمة على مركز الاتصال الموحد خلال 3 أشهر
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن مركز الاتصال الموحد (992) تلقى خلال الفترة 1/ 1/ 1441هـ حتى 30/ 3/ 1441هـ (30126) تصالاً.

ويقدم مركز الاتصال الموحد (992) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الجوازات، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للمديرية من المواطنين والمقيمين.

ويعد مركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء إجراءاتهم أحد أهم مبادرات الجوازات، ويهدف إلى تقديم خدمة الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي على المركز، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم الأداء والخدمات المقدمة من المواطنين والمقيمين.

ويمكن للمستفيدين الاستفسار عن مصير معاملاتهم من خلال (تطبيق الجوازات) على الهواتف الذكية، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa) حيث توفر المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عبر كافة قنواتها المختلفة تسهيلاً للمستفيدين من خدماتها للوصول إلى المعلومات المراد الاستفسار عنها.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:28 PM

"الجوازات": استقبال 30126 مكالمة على مركز الاتصال الموحد خلال 3 أشهر

يتولى تعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء معاملاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن مركز الاتصال الموحد (992) تلقى خلال الفترة 1/ 1/ 1441هـ حتى 30/ 3/ 1441هـ (30126) تصالاً.

ويقدم مركز الاتصال الموحد (992) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الجوازات، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للمديرية من المواطنين والمقيمين.

ويعد مركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء إجراءاتهم أحد أهم مبادرات الجوازات، ويهدف إلى تقديم خدمة الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي على المركز، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم الأداء والخدمات المقدمة من المواطنين والمقيمين.

ويمكن للمستفيدين الاستفسار عن مصير معاملاتهم من خلال (تطبيق الجوازات) على الهواتف الذكية، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa) حيث توفر المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عبر كافة قنواتها المختلفة تسهيلاً للمستفيدين من خدماتها للوصول إلى المعلومات المراد الاستفسار عنها.

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