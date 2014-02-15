شراكة استراتيجية بين "علاقات" ومعهد أميركي لخدمة قطاع الأعمال السعودي

البروفيسور "أوكون" صاحب الخبرة الواسعة في الاتصالات.. إضافة متميزة للشركة

أعلنت شركة "علاقات" للعلاقات العامة والاتصال، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع معهد التدريب على الاتصال المؤسسي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، التي ستخدم قطاع الأعمال السعودي، كما ستضيف إلى خبرة الشركة كمقدم للعديد من الخدمات في مجال الإعلام والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

ويمثِّل المعهد الأميركي، الدكتور جون جيستس أوكون؛ الذي يملك في رصيده خبرة عريقة، نظرًا لكونه مستشارًا خبيرًا في مجال الاتصالات والعلاقات الإعلامية الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أستاذ الاتصال وأحد أعضاء هيئة تدريس في جامعة ستراتفورد، فيرجينيا وجامعة واشنطن في تاكوما بارك، ميريلاند.

وألّف البروفيسور أوكون العديد من المقالات والكتب وفصول الكتب والمخطوطات في التعليم والمهارات الشخصية والذكاء العاطفي والخطابة وبناء الفرق الافتراضية ودراسات الاتصال، وصدر كتابه الأخير «Win Me Over» (في تعلم فنون المحادثات) مؤخراً في غرب إفريقيا.

ويشغل "أوكون" منصب نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال لشركة Bendex Resources ، وهي شركة توظيف وتدريب في بوي، ماريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب العضو المنتدب لشركة علاقات عماد القرشي، عن فخره بالدخول في مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد التدريب على الاتصال المؤسسي والبروفيسور جون أوكون.

وقال: الشراكة تأتي في وقتٍ تشهد فيه قطاعات الأعمال نمواً وتوسعاً على مستوى عالمي، لذلك تأتي هذه الشراكة لتقديم خدمات متخصصة في مجالات الاستشارات والتدريب والاستثمار والتخطيط والإعلام والعلاقات العامة لخدمة عملائنا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، من القطاعين العام والخاص وحتى القطاع الثالث (غير الربحي)، وتزداد الحاجة إلى هذه المجالات لدعم زيادة ربحية العملاء وتعزيز احترافيتهم، في بيئة عالمية سريعة التغير ومليئة بالتحديات.

وأضاف "القرشي": من خلال هذه الشراكة؛ سيتم تحقيق العديد من القيم التجارية المهمة والتجارب المبتكرة والرؤية العالمية لشركة علاقات.

من جانبها، أبدت القائمة على تيسير هذا التحالف الاستراتيجي بين شركة علاقات والبروفيسور جون أوكون، فاطمة الهوساوي، سعادتها قائلة: يسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لخدمة مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وخارجها، والعمل مع خبير مرموق ومتميز في مجال الاتصال الاستراتيجي، كما نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة بشكل أكبر نحو تحقيق الأهداف المشتركة للجميع.

وأثناء مصافحته لشركائه الجدد، أشاد "أوكون" بالشراكة بقوله: أتطلع إلى هذا التعاون وأهدف إلى العمل معكم، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن ثقافياً أيضاً، للوصول إلى هدف مشترك في إيجاد حل متكامل ورفيع المستوى للجميع.