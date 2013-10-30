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العين لتدوين انتصار تاريخي .. والوحدة لاستعادة التوازن وبلوغ مربع الكبار

اليوم تستكمل منافسات جولة "رئاسة العشرين" بمواجهتين

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، سيكون فيها شعار لا بديل عن الفوز طموح الفرق المتنافسة .

العين - الفتح

يحل الفتح رابع الترتيب ضيفًا ثقيلاً على الوافد الجديد فريق العين صاحب المركز السادس عشر والأخير في لائحة جدول الترتيب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

يبحث الضيوف عن مواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم والمحافظة على البقاء بين فرق المقدمة ولاسيما أن الفوز سيضعه في مركز متقدم ويقربه أكثر من الصدارة .

في المقابل يسعى العين لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية وتدوين أول انتصاراته في دوري المحترفين لكي يسعد أنصاره ويؤكد للمنافسين أنه لن يكون ضيف شرف في هذا الموسم وأن طموحه ليس البقاء في الدوري المحترفين بل المنافسة للحصول على مراكز متقدمة.

الوحدة - الفيصلي

يستضيف فرسان مكة عاشر الترتيب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة نظيره الفيصلي صاحب المركز الخامس.

يتطلع أصحاب الضيافة إلى استعادة التوازن وتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات التي فقدها في الجولة الماضية من أمام الأهلي لتحسين مركزه على جدول الترتيب والإعلان عن حظوظه في المنافسة واحتلال مركز متقدم كما فعل في الموسم الماضي.

بينما يطمح الفيصلي للعودة للديار بالنقاط الثلاث من خلال مواصلة تسجيل النتائج الإيجابية للبقاء قريبًا من مراكز المنافسة على اللقب.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العين لتدوين انتصار تاريخي .. والوحدة لاستعادة التوازن وبلوغ مربع الكبار
سبق

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، سيكون فيها شعار لا بديل عن الفوز طموح الفرق المتنافسة .

العين - الفتح

يحل الفتح رابع الترتيب ضيفًا ثقيلاً على الوافد الجديد فريق العين صاحب المركز السادس عشر والأخير في لائحة جدول الترتيب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

يبحث الضيوف عن مواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم والمحافظة على البقاء بين فرق المقدمة ولاسيما أن الفوز سيضعه في مركز متقدم ويقربه أكثر من الصدارة .

في المقابل يسعى العين لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية وتدوين أول انتصاراته في دوري المحترفين لكي يسعد أنصاره ويؤكد للمنافسين أنه لن يكون ضيف شرف في هذا الموسم وأن طموحه ليس البقاء في الدوري المحترفين بل المنافسة للحصول على مراكز متقدمة.

الوحدة - الفيصلي

يستضيف فرسان مكة عاشر الترتيب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة نظيره الفيصلي صاحب المركز الخامس.

يتطلع أصحاب الضيافة إلى استعادة التوازن وتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات التي فقدها في الجولة الماضية من أمام الأهلي لتحسين مركزه على جدول الترتيب والإعلان عن حظوظه في المنافسة واحتلال مركز متقدم كما فعل في الموسم الماضي.

بينما يطمح الفيصلي للعودة للديار بالنقاط الثلاث من خلال مواصلة تسجيل النتائج الإيجابية للبقاء قريبًا من مراكز المنافسة على اللقب.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:50 AM

العين لتدوين انتصار تاريخي .. والوحدة لاستعادة التوازن وبلوغ مربع الكبار

اليوم تستكمل منافسات جولة "رئاسة العشرين" بمواجهتين

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محمود الحمد - الرياض
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تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، سيكون فيها شعار لا بديل عن الفوز طموح الفرق المتنافسة .

العين - الفتح

يحل الفتح رابع الترتيب ضيفًا ثقيلاً على الوافد الجديد فريق العين صاحب المركز السادس عشر والأخير في لائحة جدول الترتيب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

يبحث الضيوف عن مواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم والمحافظة على البقاء بين فرق المقدمة ولاسيما أن الفوز سيضعه في مركز متقدم ويقربه أكثر من الصدارة .

في المقابل يسعى العين لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية وتدوين أول انتصاراته في دوري المحترفين لكي يسعد أنصاره ويؤكد للمنافسين أنه لن يكون ضيف شرف في هذا الموسم وأن طموحه ليس البقاء في الدوري المحترفين بل المنافسة للحصول على مراكز متقدمة.

الوحدة - الفيصلي

يستضيف فرسان مكة عاشر الترتيب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة نظيره الفيصلي صاحب المركز الخامس.

يتطلع أصحاب الضيافة إلى استعادة التوازن وتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات التي فقدها في الجولة الماضية من أمام الأهلي لتحسين مركزه على جدول الترتيب والإعلان عن حظوظه في المنافسة واحتلال مركز متقدم كما فعل في الموسم الماضي.

بينما يطمح الفيصلي للعودة للديار بالنقاط الثلاث من خلال مواصلة تسجيل النتائج الإيجابية للبقاء قريبًا من مراكز المنافسة على اللقب.

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