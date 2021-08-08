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الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس



2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية



3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا



4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا



5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك



6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا



7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة



8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه



9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020





الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس



2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية



3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا



4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا



5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك



6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا



7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة



8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه



9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020





08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:08 AM

الأسبوع في 9 صور: ميدالية أولى للسعودية في طوكيو.. وحرائق الغابات مستمرة

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ياسر نجدي - الرياض
0
2,317

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد تمكنت المملكة من تحقيق أولى ميدالياتها الأولمبية في طوكيو 2020 عبر بطل الكاراتيه طارق حامدي. وفي أوروبا مازالت حرائق الغابات المستعرة مندلعة في عددٍ من الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


1- ألسنة اللهب تتصاعد في سماء كاليفورنيا إثر حريق الأشجار المستعر في مقاطعة بلوماس



2- دخان الحرائق يحجب رؤية السماء في ياقوتيا بروسيا الاتحادية



3- حريق غابات هائل في كاتانيا بإيطاليا



4- ألسنة اللهب والرماد تسيطر على المشهد في جزيرة إيفيا اليونانية ضمن حرائق الغابات الأعنف في أوروبا



5- الحرائق المستعرة في تركيا تحول الغطاء النباتي الأخضر إلى أسود حالك



6- رعاة الغنم يحاولون الفرار من النيران المستعرة من خلفهم في تركيا



7- البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروز يحمل رسالة إلى جده بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في دفع الجلة



8- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضًا في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قرارًا جدليًا بإقصائه



9- بطل الكاراتيه طارق حامدي أثناء تتويجه بالميدالية الفضية الأولى للسعودية في طوكيو 2020





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