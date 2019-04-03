مبادرة "سابك بيئة بلا نفايات" تستمر في 4 مواقع

أطلقت سابك مبادرتها العالمية "بيئة بلا نفايات" تزامنًا مع أسبوع البيئة، في روضة خريم وتلال الوصيل، وهي مبادرة مجتمعية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

رافق المبادرة فقرات خاصة بالتنظيف والتشجير، تفاعل معها الحضور. وكان هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة مثل المسابقات للأطفال وللكبار والعروض المسرحية، في جو يملؤه الحرص بالاهتمام والحفاظ على البيئة، وهذا ما تهدف إلى تعزيزه شركة سابك من خلال جميع مبادراتها التي تطلقها للاستفادة القصوى من برامجها، ولزيادة رفع الوعي نحو بيئة صحية خالية من النفايات.

مبادرة "سابك بيئة بلا نفايات" مستمرة في عدة مواقع في الرياض، والتي ستكون في البجيري يوم الجمعة 5 إبريل، حيث سيُقام ماراثون ضخم للتشجير والتنظيف والعديد من الأنشطة الأخرى.

كما ستُقام في حديقة الملك عبدالله 6 إبريل، وفي حديقة السلام 11 إبريل، وحديقة الزهور 12 إبريل. كما سيصحبها حفل ختامي سيتم تكريم فيه كل من حضر وشارك في الأركان والفرق التطوعية.





وما زالت الدعوة متاحة للمشاركة والتسجيل في المبادرة من خلال هذا الرابط: https://goo.gl/vnExcg