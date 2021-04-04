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نجران.. أمن الطرق يحذّر من رياح نشطة وأتربة تحد من الرؤية

نبّه بضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة حرصاً على سلامة الجميع

نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة نجران، إلى أن المنطقة تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وحذّر الحساب في تغريدة على "تويتر" تحت عنوان "قد بحذر" المواطنين؛ مطالباً بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

أمن الطرق نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. أمن الطرق يحذّر من رياح نشطة وأتربة تحد من الرؤية
سبق

نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة نجران، إلى أن المنطقة تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وحذّر الحساب في تغريدة على "تويتر" تحت عنوان "قد بحذر" المواطنين؛ مطالباً بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:34 PM

نجران.. أمن الطرق يحذّر من رياح نشطة وأتربة تحد من الرؤية

نبّه بضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة حرصاً على سلامة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة نجران، إلى أن المنطقة تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وحذّر الحساب في تغريدة على "تويتر" تحت عنوان "قد بحذر" المواطنين؛ مطالباً بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

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