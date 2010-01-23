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ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن"

"كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من ترامب".. عبارة واقعية توقّعها المسلسل

أثار المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، الجدل مجدّداً بين الأمريكيين بعد أن أصاب مجدّداً في توقعاته بجزءٍ من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وتناول المغرّدون الأمريكيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصادفة الأخيرة بين ملابس كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس الأمريكي خلال حفل التنصيب، وملابس إحدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل ليزا سيمبسون؛ في حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت قبل 20 عاماً.

وتظهر الحلقة ليزا؛ وهي ترتدي سترة أرجوانية ولالئ في حفل التنصيب بعد انتهاء رئاسة "ترامب"؛ وهو ما ظهرت به كذلك كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس، حيث ارتدت سترة أرجوانية ولالئ.

كما أظهرت الحقلة ليزا سيمبسون؛ وهي تردّد "كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من الرئيس ترامب"؛ وهي من العبارات التي سبق أن أشارت إليها "هاريس"؛ في عدة مناسبات سابقة عن ضعف الميزانية في عهد ترامب.

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ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن"
سبق

أثار المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، الجدل مجدّداً بين الأمريكيين بعد أن أصاب مجدّداً في توقعاته بجزءٍ من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وتناول المغرّدون الأمريكيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصادفة الأخيرة بين ملابس كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس الأمريكي خلال حفل التنصيب، وملابس إحدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل ليزا سيمبسون؛ في حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت قبل 20 عاماً.

وتظهر الحلقة ليزا؛ وهي ترتدي سترة أرجوانية ولالئ في حفل التنصيب بعد انتهاء رئاسة "ترامب"؛ وهو ما ظهرت به كذلك كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس، حيث ارتدت سترة أرجوانية ولالئ.

كما أظهرت الحقلة ليزا سيمبسون؛ وهي تردّد "كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من الرئيس ترامب"؛ وهي من العبارات التي سبق أن أشارت إليها "هاريس"؛ في عدة مناسبات سابقة عن ضعف الميزانية في عهد ترامب.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:52 AM

ليزا بالسترة الأرجوانية.. "عائلة سيمبسون" يُثير الجدل على وقع "تنصيب بايدن"

"كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من ترامب".. عبارة واقعية توقّعها المسلسل

A A A
خالد علي - الرياض
2
10,433

أثار المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، الجدل مجدّداً بين الأمريكيين بعد أن أصاب مجدّداً في توقعاته بجزءٍ من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وتناول المغرّدون الأمريكيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المصادفة الأخيرة بين ملابس كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس الأمريكي خلال حفل التنصيب، وملابس إحدى الشخصيات الرئيسة في المسلسل ليزا سيمبسون؛ في حلقة "Bart to the Future" التي عُرضت قبل 20 عاماً.

وتظهر الحلقة ليزا؛ وهي ترتدي سترة أرجوانية ولالئ في حفل التنصيب بعد انتهاء رئاسة "ترامب"؛ وهو ما ظهرت به كذلك كامالا هاريس؛ نائبة الرئيس، حيث ارتدت سترة أرجوانية ولالئ.

كما أظهرت الحقلة ليزا سيمبسون؛ وهي تردّد "كما تعلمون ورثنا أزمة في الميزانية من الرئيس ترامب"؛ وهي من العبارات التي سبق أن أشارت إليها "هاريس"؛ في عدة مناسبات سابقة عن ضعف الميزانية في عهد ترامب.

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