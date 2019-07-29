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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 1524 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1524 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نتج عنها إغلاق تسع منشآت مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 16 بلاغاً عن مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1524 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نتج عنها إغلاق تسع منشآت مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 16 بلاغاً عن مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
05:03 PM

أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 1524 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1524 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نتج عنها إغلاق تسع منشآت مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 16 بلاغاً عن مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

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