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فنيو "السعودية للكهرباء" يقاومون العاصفة الترابية في إصلاح الأعطال

لضمان استمرار إيصال الخدمة للمواطنين

تسبّبت العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت منطقة حائل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الأعمدة تضرر على إثرها بعض خطوط الشبكة الكهربائية والمحولات.


ورغم العواصف والأجواء المليئة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية، قاوم فنيو الشركة السعودية للكهرباء، ظروف العمل الصعبة، وعملوا بسرعة على إصلاح الأعطال والأضرار، لضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشتركين في كل أرجاء المملكة.

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فنيو "السعودية للكهرباء" يقاومون العاصفة الترابية في إصلاح الأعطال
سبق

تسبّبت العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت منطقة حائل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الأعمدة تضرر على إثرها بعض خطوط الشبكة الكهربائية والمحولات.


ورغم العواصف والأجواء المليئة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية، قاوم فنيو الشركة السعودية للكهرباء، ظروف العمل الصعبة، وعملوا بسرعة على إصلاح الأعطال والأضرار، لضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشتركين في كل أرجاء المملكة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
07:46 PM

فنيو "السعودية للكهرباء" يقاومون العاصفة الترابية في إصلاح الأعطال

لضمان استمرار إيصال الخدمة للمواطنين

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
2,112

تسبّبت العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت منطقة حائل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من الأعمدة تضرر على إثرها بعض خطوط الشبكة الكهربائية والمحولات.


ورغم العواصف والأجواء المليئة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية، قاوم فنيو الشركة السعودية للكهرباء، ظروف العمل الصعبة، وعملوا بسرعة على إصلاح الأعطال والأضرار، لضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشتركين في كل أرجاء المملكة.

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