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25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في حملة "إفطار صائم"

لتفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعدد من الإشارات المرورية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عدد المتطوعين الذين رافقوا تلك الفعالية وشارك فيها ٢٥ متطوعاً ومتطوعة، لليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ. في عدة محافظات بالمنطقة.

وأردف أن الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع ومدير الاتصال المؤسسي، ونفّذت الإدارة المبادرة؛ بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في حملة "إفطار صائم"
سبق

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعدد من الإشارات المرورية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عدد المتطوعين الذين رافقوا تلك الفعالية وشارك فيها ٢٥ متطوعاً ومتطوعة، لليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ. في عدة محافظات بالمنطقة.

وأردف أن الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع ومدير الاتصال المؤسسي، ونفّذت الإدارة المبادرة؛ بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
07:26 PM

25 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة يشاركون في حملة "إفطار صائم"

لتفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعدد من الإشارات المرورية بمنطقة الباحة ومحافظاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عدد المتطوعين الذين رافقوا تلك الفعالية وشارك فيها ٢٥ متطوعاً ومتطوعة، لليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ. في عدة محافظات بالمنطقة.

وأردف أن الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع ومدير الاتصال المؤسسي، ونفّذت الإدارة المبادرة؛ بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

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