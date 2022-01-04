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‫ "التجارة": إغلاق 40 حسابًا على منصات التواصل انتحلت العلامة التجارية لمتجر شهير وتحايلت على المستهلكين

أغلقت وزارة التجارة 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها، وذلك بعد عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

وفي التفاصيل، بعد ورود بلاغات من المستهلكين حول هذه الحسابات التي تسوق منتجات الهواتف النقالة وإكسسواراتها، مستخدمة علامة تجارية لمتجر مشهور، قامت إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بعمليات بحث وتحري، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة واكسسوارتها، وقامت بإيهام المستهلكين بانها تسوق لمنتجات المتجر المعروف، وعلى الفور تم إغلاق جميع الحسابات والبالغ عددها 40 حساباً، وذلك بالتعاون مع منصة التواصل الإجتماعي.

وتحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط.

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‫ "التجارة": إغلاق 40 حسابًا على منصات التواصل انتحلت العلامة التجارية لمتجر شهير وتحايلت على المستهلكين
سبق

أغلقت وزارة التجارة 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها، وذلك بعد عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

وفي التفاصيل، بعد ورود بلاغات من المستهلكين حول هذه الحسابات التي تسوق منتجات الهواتف النقالة وإكسسواراتها، مستخدمة علامة تجارية لمتجر مشهور، قامت إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بعمليات بحث وتحري، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة واكسسوارتها، وقامت بإيهام المستهلكين بانها تسوق لمنتجات المتجر المعروف، وعلى الفور تم إغلاق جميع الحسابات والبالغ عددها 40 حساباً، وذلك بالتعاون مع منصة التواصل الإجتماعي.

وتحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:26 PM

‫ "التجارة": إغلاق 40 حسابًا على منصات التواصل انتحلت العلامة التجارية لمتجر شهير وتحايلت على المستهلكين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,422

أغلقت وزارة التجارة 40 حسابًا تجاريًا في منصات التواصل الاجتماعي لقيامها بالاحتيال على المستهلكين باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وليس لها الحق في استخدامها، وذلك بعد عمليات رصد مكثفة تزامنت مع ورود بلاغات من المستهلكين على هذه الحسابات.

وفي التفاصيل، بعد ورود بلاغات من المستهلكين حول هذه الحسابات التي تسوق منتجات الهواتف النقالة وإكسسواراتها، مستخدمة علامة تجارية لمتجر مشهور، قامت إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بعمليات بحث وتحري، اتضح من خلالها وجود عدد كبير من الحسابات بإحدى منصات التواصل الاجتماعي تستخدم علامة تجارية مملوكة لمتجر شهير متخصص في بيع الهواتف النقالة واكسسوارتها، وقامت بإيهام المستهلكين بانها تسوق لمنتجات المتجر المعروف، وعلى الفور تم إغلاق جميع الحسابات والبالغ عددها 40 حساباً، وذلك بالتعاون مع منصة التواصل الإجتماعي.

وتحذر الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة في خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلال غرامات تصل إلى مليون ريال إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع عن مزاولة النشاط.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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