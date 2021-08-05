النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه: "رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية "قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم".

وتابع: "نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وختم البيان بالقول: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد الهداف التاريخي لبرشلونة مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، لأول مرة منذ 21 عامًا.

برشلونة ليونيل ميسي ميسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
سبق

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه: "رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية "قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم".

وتابع: "نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وختم البيان بالقول: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد الهداف التاريخي لبرشلونة مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، لأول مرة منذ 21 عامًا.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:40 PM

رسميًّا.. برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي

بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,303

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي الكتالوني بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه: "رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية "قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم".

وتابع: "نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وختم البيان بالقول: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي رفض توقيع العقد الجديد مع نادي برشلونة.

وانتهى عقد الهداف التاريخي لبرشلونة مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي، لأول مرة منذ 21 عامًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة