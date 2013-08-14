6 برقيات من القيادة لزعماء الهند والكونغو وكوريا

أعربا عن أطيب التمنيات للشعوب الصديقة بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة للرئيس الهندي، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



ومن جانب آخر بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار, كما بعث ولي العهد برقية مماثلة لرئيس الكونغو عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، حيث أعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.