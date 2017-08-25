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مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

بشاطئ "بيور" وسط  فعاليات متنوعة ومهارات استعراضية

استقبلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرتادي برنامج "صيف السعودية" بشاطئ "بيور" والمهارات الاستعراضية والفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك" ، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتفصيلاً ..استمتع المصطافون بالفعاليات المقامة التي تتضمن "ممشى الشاطئ"، وهو مجموعة من ألعاب الكرنفال ومنطقة مخصصة للعبة البنتبول والألعاب الإلكترونية، بجانب العروض الموسيقية والاستعراضية، وفعالية "شاطئ بيور" الذي يعد منطقة للسباحة والاسترخاء، وجزيرة للألعاب المائية ومجموعة من الأنشطة البحرية، والتجارب الموسيقية، وتجربة السكن في الخيام أو المنزل العائم، فيما تتيح فعالية "لاقونا" تجربة ركوب الخيل وقيادة السيارات الصحراوية، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق البحرية العالمية في "مطعم سوهو".

وبإمكان الراغبين في مزيدٍ من المعلومات زيارة منصة "روح السعودية" “visitsaudi.com” للاطلاع على مجموعة كبيرة من الأنشطة والباقات والفعاليات، مع إمكانية حجز وشراء تذاكر عددٍ من الألعاب,إضافة إلى أن هذه الفعاليات متاحة لجميع الفئات العمرية، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا، مع تطبيق كل الاحترازات الصحية بلبس الكمامة والتباعد في كل الأماكن والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"
سبق

استقبلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرتادي برنامج "صيف السعودية" بشاطئ "بيور" والمهارات الاستعراضية والفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك" ، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتفصيلاً ..استمتع المصطافون بالفعاليات المقامة التي تتضمن "ممشى الشاطئ"، وهو مجموعة من ألعاب الكرنفال ومنطقة مخصصة للعبة البنتبول والألعاب الإلكترونية، بجانب العروض الموسيقية والاستعراضية، وفعالية "شاطئ بيور" الذي يعد منطقة للسباحة والاسترخاء، وجزيرة للألعاب المائية ومجموعة من الأنشطة البحرية، والتجارب الموسيقية، وتجربة السكن في الخيام أو المنزل العائم، فيما تتيح فعالية "لاقونا" تجربة ركوب الخيل وقيادة السيارات الصحراوية، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق البحرية العالمية في "مطعم سوهو".

وبإمكان الراغبين في مزيدٍ من المعلومات زيارة منصة "روح السعودية" “visitsaudi.com” للاطلاع على مجموعة كبيرة من الأنشطة والباقات والفعاليات، مع إمكانية حجز وشراء تذاكر عددٍ من الألعاب,إضافة إلى أن هذه الفعاليات متاحة لجميع الفئات العمرية، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا، مع تطبيق كل الاحترازات الصحية بلبس الكمامة والتباعد في كل الأماكن والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع .

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:14 AM

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

بشاطئ "بيور" وسط  فعاليات متنوعة ومهارات استعراضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرتادي برنامج "صيف السعودية" بشاطئ "بيور" والمهارات الاستعراضية والفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك" ، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتفصيلاً ..استمتع المصطافون بالفعاليات المقامة التي تتضمن "ممشى الشاطئ"، وهو مجموعة من ألعاب الكرنفال ومنطقة مخصصة للعبة البنتبول والألعاب الإلكترونية، بجانب العروض الموسيقية والاستعراضية، وفعالية "شاطئ بيور" الذي يعد منطقة للسباحة والاسترخاء، وجزيرة للألعاب المائية ومجموعة من الأنشطة البحرية، والتجارب الموسيقية، وتجربة السكن في الخيام أو المنزل العائم، فيما تتيح فعالية "لاقونا" تجربة ركوب الخيل وقيادة السيارات الصحراوية، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق البحرية العالمية في "مطعم سوهو".

وبإمكان الراغبين في مزيدٍ من المعلومات زيارة منصة "روح السعودية" “visitsaudi.com” للاطلاع على مجموعة كبيرة من الأنشطة والباقات والفعاليات، مع إمكانية حجز وشراء تذاكر عددٍ من الألعاب,إضافة إلى أن هذه الفعاليات متاحة لجميع الفئات العمرية، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على ١٢ عامًا، مع تطبيق كل الاحترازات الصحية بلبس الكمامة والتباعد في كل الأماكن والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع .

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