النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام

اتُّفق على أن الدراسة في الشتاء لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال تلك الفترة

كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء خالد الزعاق أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال، وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالميًّا تتراوح بين 176 و204 أيام، وتتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، وبداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على المناخ.

وأكد أن الدراسة تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التويبع.

وقال إن أغلب شعوب العالم يعتمدون على الزراعة والرعي والصيد من أجل المعيشة، ومع التحول الصناعي والميكنة العالمية أصبح التعليم يشكل ضرورة حتمية للدول الناهضة. وفي عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.

وتابع: واتُّفق على أن الدراسة في فصل الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال هذه الفترة؛ فاجتهدوا واطلبوا العلم؛ لأنه {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام
سبق

كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء خالد الزعاق أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال، وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالميًّا تتراوح بين 176 و204 أيام، وتتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، وبداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على المناخ.

وأكد أن الدراسة تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التويبع.

وقال إن أغلب شعوب العالم يعتمدون على الزراعة والرعي والصيد من أجل المعيشة، ومع التحول الصناعي والميكنة العالمية أصبح التعليم يشكل ضرورة حتمية للدول الناهضة. وفي عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.

وتابع: واتُّفق على أن الدراسة في فصل الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال هذه الفترة؛ فاجتهدوا واطلبوا العلم؛ لأنه {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
01:25 AM

"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام

اتُّفق على أن الدراسة في الشتاء لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال تلك الفترة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,678

كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء خالد الزعاق أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال، وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالميًّا تتراوح بين 176 و204 أيام، وتتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، وبداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على المناخ.

وأكد أن الدراسة تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التويبع.

وقال إن أغلب شعوب العالم يعتمدون على الزراعة والرعي والصيد من أجل المعيشة، ومع التحول الصناعي والميكنة العالمية أصبح التعليم يشكل ضرورة حتمية للدول الناهضة. وفي عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.

وتابع: واتُّفق على أن الدراسة في فصل الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال هذه الفترة؛ فاجتهدوا واطلبوا العلم؛ لأنه {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة