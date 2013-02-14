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وفد جمعية النادي العقاري يزور الهيئة العامة للعقار ويشيد بدورها الوطني

جرى مناقشة رفع جودة الخدمات العقارية والشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص

استقبلت الهيئة العامة للعقار رئيس وأعضاء جمعية النادي العقاري لبحث فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين في القطاع العقاري.

وأشادت جمعية النادي العقاري بالدور الكبير الذي تقدّمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات للمستفيدين في القطاع العقاري، منها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة تسجيل أخطاء الملكية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي.. مؤكدةً أن ذلك أسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي تحقيقًا لرؤيةالمملكة 2030.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيويًّا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار، تفعيلاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذًا لدور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لرفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء.

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وفد جمعية النادي العقاري يزور الهيئة العامة للعقار ويشيد بدورها الوطني
سبق

استقبلت الهيئة العامة للعقار رئيس وأعضاء جمعية النادي العقاري لبحث فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين في القطاع العقاري.

وأشادت جمعية النادي العقاري بالدور الكبير الذي تقدّمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات للمستفيدين في القطاع العقاري، منها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة تسجيل أخطاء الملكية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي.. مؤكدةً أن ذلك أسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي تحقيقًا لرؤيةالمملكة 2030.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيويًّا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار، تفعيلاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذًا لدور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لرفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:45 PM

وفد جمعية النادي العقاري يزور الهيئة العامة للعقار ويشيد بدورها الوطني

جرى مناقشة رفع جودة الخدمات العقارية والشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت الهيئة العامة للعقار رئيس وأعضاء جمعية النادي العقاري لبحث فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين في القطاع العقاري.

وأشادت جمعية النادي العقاري بالدور الكبير الذي تقدّمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات للمستفيدين في القطاع العقاري، منها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة تسجيل أخطاء الملكية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي.. مؤكدةً أن ذلك أسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي تحقيقًا لرؤيةالمملكة 2030.

يُشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيويًّا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار، تفعيلاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذًا لدور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لرفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء.

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