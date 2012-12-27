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الثامنة والنصف صباح غد.. أول لقاح كورونا يصل "المنطقة الشرقية"

بمركز معارض الظهران.. و"الصحة" تجدِّد دعوتها للتسجيل

تدشن وزارة الصحة صباح غد الاثنين مركزها الثالث لتلقي لقاح كورونا "فايزر" في السعودية بالمنطقة الشرقية بعد مدينتَي الرياض وجدة.

وعلمت "سبق" أن أول شخص سيتلقى اللقاح الساعة الـ8 والنصف صباحًا بعد فرز المسجلين لتلقي اللقاح إلكترونيًّا، والتواصل معهم. فيما سيحضر المدير العام لصحة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، وعدد من مسؤولي صحة الشرقية؛ وذلك للإشراف على سير عملية إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين.

وسيكون موقع إعطاء اللقاح في المنطقة الشرقية بمعارض الظهران بالخُبر. وتم تجهيز الموقع منذ وقت سابق تجهيزًا طبيًّا وفق المواصفات الطبية، وعلى أقسام عدة على شكل غرف.

وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه العاشر أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد الفيروس تقوم بها السعودية طوال تاريخها.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد. مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية، وأجسام مضادة مستمرة.

وزارة الصحة لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثامنة والنصف صباح غد.. أول لقاح كورونا يصل "المنطقة الشرقية"
سبق

تدشن وزارة الصحة صباح غد الاثنين مركزها الثالث لتلقي لقاح كورونا "فايزر" في السعودية بالمنطقة الشرقية بعد مدينتَي الرياض وجدة.

وعلمت "سبق" أن أول شخص سيتلقى اللقاح الساعة الـ8 والنصف صباحًا بعد فرز المسجلين لتلقي اللقاح إلكترونيًّا، والتواصل معهم. فيما سيحضر المدير العام لصحة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، وعدد من مسؤولي صحة الشرقية؛ وذلك للإشراف على سير عملية إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين.

وسيكون موقع إعطاء اللقاح في المنطقة الشرقية بمعارض الظهران بالخُبر. وتم تجهيز الموقع منذ وقت سابق تجهيزًا طبيًّا وفق المواصفات الطبية، وعلى أقسام عدة على شكل غرف.

وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه العاشر أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد الفيروس تقوم بها السعودية طوال تاريخها.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد. مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية، وأجسام مضادة مستمرة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:52 PM

الثامنة والنصف صباح غد.. أول لقاح كورونا يصل "المنطقة الشرقية"

بمركز معارض الظهران.. و"الصحة" تجدِّد دعوتها للتسجيل

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عبدالله السالم - الدمام
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تدشن وزارة الصحة صباح غد الاثنين مركزها الثالث لتلقي لقاح كورونا "فايزر" في السعودية بالمنطقة الشرقية بعد مدينتَي الرياض وجدة.

وعلمت "سبق" أن أول شخص سيتلقى اللقاح الساعة الـ8 والنصف صباحًا بعد فرز المسجلين لتلقي اللقاح إلكترونيًّا، والتواصل معهم. فيما سيحضر المدير العام لصحة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، وعدد من مسؤولي صحة الشرقية؛ وذلك للإشراف على سير عملية إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين.

وسيكون موقع إعطاء اللقاح في المنطقة الشرقية بمعارض الظهران بالخُبر. وتم تجهيز الموقع منذ وقت سابق تجهيزًا طبيًّا وفق المواصفات الطبية، وعلى أقسام عدة على شكل غرف.

وبلغ عدد المسجلين في السعودية للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا في يومه العاشر أكثر من نصف مليون شخص، في أكبر حملة تحصين ضد الفيروس تقوم بها السعودية طوال تاريخها.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد. مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية، وأجسام مضادة مستمرة.

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