ما لا تعرفه عن الفلفل الأحمر المطحون.. هذه فوائده

يعرف السعوديون النكهات الهندية الحارة في طعامهم

إذا كنت من عشاق النكهات المميزة؛ فعليك ألا تُهمل استخدام مسحوق الفلفل الأحمر؛ كونه يضيف مذاقًا مختلفًا، كما أن له فوائد صحية عدة؛ مما يجعل لديك الشجاعة الكافية للمخاطرة بحرارته النارية للحصول على هذه الفوائد الرائعة والمميزة.

ويعرف السعوديون النكهات الهندية الحارة في طعامهم؛ حيث مسحوق الفلفل الأحمر حاضر بقوة؛ ليُضفي عليه مذاقًا ذا نكهة مميزة.

وإلى جانب نكهته المميزة، يُعرف الفلفل الأحمر بدوره الفعال في تنشيط الدورة الدموية؛ فضلًا عن أنه مضاد طبيعي للبكتيريا.

ويرصد تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية"، خمس فوائد للفلفل الأحمر المطحون، وهي:

منع قرحة المعدة

الفلفل الأحمر تُعرف عنه معلومة خاطئة، وهي أنه يسبب حدوث قرحة المعدة؛ إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أنه يساعد في منعها عن طريق قتل البكتيريا، من خلال تحفيز خلايا بطانة المعدة لإفراز المواد الوقائية.

صحة القلب

كما أثبتت الدراسات أن رش الفلفل الأحمر فوق عجة الصباح الخاصة بك يحسّن من صحة قلبك؛ إذ تَبَيّن أن ذلك يُقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية، مع زيادة قدرة الجسم على إذابة "الفيبرين"، وهي مادة أساسية لتكوين جلطات الدم؛ مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية.

فقدان الوزن

إذا شعرت بعد تناول الفلفل الحار بالتسخين والحرارة؛ فإن ذلك يعود لاستهلاك السعرات الحرارية في جسمك لإنتاج الطاقة؛ حيث تم العثور على أنه حتى الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على مواد تزيد بشكل ملحوظ من توليد الحرارة (إنتاج الحرارة)، واستهلاك الأكسجين لأكثر من 20 دقيقة بعد الأكل.

ينظم مرض السكري

عند تناول الفلفل الحار والتوابل؛ فأنت تجعل حياتك أصح لأنه يساعد على التقليل من خطر ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، وهو اضطراب يرتبط مع مرض السكري من النوع 2.

تقوية الجهاز المناعي

حين تناول ملعقتين صغيرتين من مسحوق الفلفل الأحمر الحار؛ فإن ذلك يوفر حوالى 6% من القيمة اليومية لفيتامين سي، إلى جانب أكثر من 10% من القيمة اليومية لفيتامين (أ)، الذي يسمى الفيتامين المضاد للعدوى؛ كونه ضروريًّا للأغشية المخاطية السليمة، التي تبطن الممرات الأنفية والرئتين والأمعاء والمسالك البولية، ويكون بمثابة خط للدفاع الأول للجسم ضد الجراثيم.