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ترقُّب لصدور قرار بتعليق الدراسة يوم غد الخميس في الطائف

في الوقت الذي يتواصل فيه هطول الأمطار

يتواصل هطول الأمطار على محافظة الطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها، التي كان قد بدأ هطولها منذ ظهر اليوم الأربعاء، فيما يُتوقع استمرار هطولها خلال الساعات المقبلة، ويوم غد الخميس.

ويترقَّب الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات صدور قرار من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حيال تعليق الدراسة يوم غد الخميس، وفق مؤشرات الأمطار التي تعلنها على مدار الساعة الهيئة العامة للأرصاد، ووفقًا للمتابعات التي تجريها الإدارة حيال الطقس.

يُشار إلى أن خمسًا من المعلمات أُصبن بإصابات متفرقة من جراء تعرُّض الحافلة التي تقلهن لحادث انقلاب، تزامن مع هطول الأمطار اليوم جنوبي الطائف.

الطائف الأمطار تعليم الطائف تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقُّب لصدور قرار بتعليق الدراسة يوم غد الخميس في الطائف
سبق

يتواصل هطول الأمطار على محافظة الطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها، التي كان قد بدأ هطولها منذ ظهر اليوم الأربعاء، فيما يُتوقع استمرار هطولها خلال الساعات المقبلة، ويوم غد الخميس.

ويترقَّب الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات صدور قرار من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حيال تعليق الدراسة يوم غد الخميس، وفق مؤشرات الأمطار التي تعلنها على مدار الساعة الهيئة العامة للأرصاد، ووفقًا للمتابعات التي تجريها الإدارة حيال الطقس.

يُشار إلى أن خمسًا من المعلمات أُصبن بإصابات متفرقة من جراء تعرُّض الحافلة التي تقلهن لحادث انقلاب، تزامن مع هطول الأمطار اليوم جنوبي الطائف.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:24 PM

ترقُّب لصدور قرار بتعليق الدراسة يوم غد الخميس في الطائف

في الوقت الذي يتواصل فيه هطول الأمطار

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فهد العتيبي - الطائف
6
4,717

يتواصل هطول الأمطار على محافظة الطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها، التي كان قد بدأ هطولها منذ ظهر اليوم الأربعاء، فيما يُتوقع استمرار هطولها خلال الساعات المقبلة، ويوم غد الخميس.

ويترقَّب الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات صدور قرار من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حيال تعليق الدراسة يوم غد الخميس، وفق مؤشرات الأمطار التي تعلنها على مدار الساعة الهيئة العامة للأرصاد، ووفقًا للمتابعات التي تجريها الإدارة حيال الطقس.

يُشار إلى أن خمسًا من المعلمات أُصبن بإصابات متفرقة من جراء تعرُّض الحافلة التي تقلهن لحادث انقلاب، تزامن مع هطول الأمطار اليوم جنوبي الطائف.

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