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قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون أعمالهم التطوعية في خدمة قاصدي البيت الحرام

يقومون بتوعية زوار بيت الله بالمساهمة في تطبيق احترازات فيروس كورونا

يشارك أكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وجمعية أجياد للدعوة، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

ويتمثل دور قادة كشافة تعليم مكة في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الفرص التطوعية التي أطلقتها جمعية أجياد للدعوة متمثلة بوحدة التطوع، حيث إن الجمعية قدمت العديد من المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع خلال الجائحة.

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قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون أعمالهم التطوعية في خدمة قاصدي البيت الحرام
سبق

يشارك أكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وجمعية أجياد للدعوة، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

ويتمثل دور قادة كشافة تعليم مكة في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الفرص التطوعية التي أطلقتها جمعية أجياد للدعوة متمثلة بوحدة التطوع، حيث إن الجمعية قدمت العديد من المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع خلال الجائحة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:19 AM

قادة الكشافة بـ"تعليم مكة" يواصلون أعمالهم التطوعية في خدمة قاصدي البيت الحرام

يقومون بتوعية زوار بيت الله بالمساهمة في تطبيق احترازات فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يشارك أكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًا بتعليم مكة المكرمة في الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وجمعية أجياد للدعوة، في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

ويتمثل دور قادة كشافة تعليم مكة في توعية زوار بيت الله من المعتمرين والمصلين، بالمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الفرص التطوعية التي أطلقتها جمعية أجياد للدعوة متمثلة بوحدة التطوع، حيث إن الجمعية قدمت العديد من المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع خلال الجائحة.

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