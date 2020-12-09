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"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي

التقى بهم بمقر وزارة المالية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي
سبق

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:55 AM

"الجدعان" يبحث آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي مع الوفد الوزاري الإندونيسي

التقى بهم بمقر وزارة المالية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر وزارة المالية بالرياض، الثلاثاء، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.

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