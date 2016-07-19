أعلنت "منصة أبشر" بأنه تمت تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور.
"أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكتروني
للمخالفات المسجلة من رجل المرور
أعلنت "منصة أبشر" بأنه تمت تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور.
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"أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكترونيعبدالله البرقاوي سبق 2019-07-19
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:14 AM
"أبشر" تعلن: تمت تغطية جميع المناطق للاعتراض الإلكتروني
للمخالفات المسجلة من رجل المرور
أعلنت "منصة أبشر" بأنه تمت تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية بخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قِبل رجل المرور.
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