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الشباب يفتح ملف موقعة الهلال .. و"فواز" ينتظر قرار المدرب

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات حارس الأبيض "الدولي" فواز القرني جاهزًا للذود عن مرمى فريقه بعد تعافيه من الإصابة أمام ضمك في الجولة الماضية ، بيد أن قرار مشاركته لدى المدير الفني للفريق البرازيلي " شاموسكا".

ميدانيًا بدأ " شاموسكا" بتجهيز لاعبيه لمواجهة الهلال بحصة تدريبية، اليوم الأحد، بدأت بتمارين لياقية تضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات تقوية العضلات، وبعدها ركز المدرب على النواحي الفنية، واختتمها بمناورة على كامل الملعب.


يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، في سلم ترتيب الدوري.

الشباب الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يفتح ملف موقعة الهلال .. و"فواز" ينتظر قرار المدرب
سبق

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات حارس الأبيض "الدولي" فواز القرني جاهزًا للذود عن مرمى فريقه بعد تعافيه من الإصابة أمام ضمك في الجولة الماضية ، بيد أن قرار مشاركته لدى المدير الفني للفريق البرازيلي " شاموسكا".

ميدانيًا بدأ " شاموسكا" بتجهيز لاعبيه لمواجهة الهلال بحصة تدريبية، اليوم الأحد، بدأت بتمارين لياقية تضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات تقوية العضلات، وبعدها ركز المدرب على النواحي الفنية، واختتمها بمناورة على كامل الملعب.


يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، في سلم ترتيب الدوري.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:48 PM

الشباب يفتح ملف موقعة الهلال .. و"فواز" ينتظر قرار المدرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات حارس الأبيض "الدولي" فواز القرني جاهزًا للذود عن مرمى فريقه بعد تعافيه من الإصابة أمام ضمك في الجولة الماضية ، بيد أن قرار مشاركته لدى المدير الفني للفريق البرازيلي " شاموسكا".

ميدانيًا بدأ " شاموسكا" بتجهيز لاعبيه لمواجهة الهلال بحصة تدريبية، اليوم الأحد، بدأت بتمارين لياقية تضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات تقوية العضلات، وبعدها ركز المدرب على النواحي الفنية، واختتمها بمناورة على كامل الملعب.


يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، في سلم ترتيب الدوري.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
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