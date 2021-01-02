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"المسحل": نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انعكاس لدعم وعناية القيادة

أكد تحول هذا الموروث الشعبي إلى مساهم في الاقتصاد الوطني

رفع الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد المسحل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، على العناية الكبيرة التي يوليانها حفظهما الله، لقطاع الإبل لتعزيز حضوره على مختلف المستويات.

وأكد "المسحل" أن نجاح التظاهرة السنوية العالمية لنادي الإبل والمتمثلة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمها الخامس، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بدعم القيادة الرشيدة، وتكاتف الجميع والمتابعة والعمل الدؤوب الذي يقوده رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأشاد نائب المشرف على المهرجان بالدور الكبير لمُلاك الإبل في المساهمة بنجاح المهرجان من خلال مشاركتهم الفعّالة، وتعاونهم الكبير مع نادي الإبل في جميع القرارات التي صدرت قبل وأثناء سير المهرجان، مقدماً شكره للجهات الأمنية والصحية وملاك الإبل وكل من عمل في المهرجان.

وأكد "المسحل" أن ما تحقّق من منجزات إدارية وتنظيمية خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز فاق التوقعات، وقدم إثباتًا منقطع النظير عن كفاءة العاملين وتضافر جهودهم على إنجاح هذا الكرنفال العالمي، الذي يسهم في تحويل الموروث الشعبي للإبل إلى مساهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأشار "المسحل" إلى أن المهرجان يتبوأ مكانة عالية بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الإبل، مما يدفع كافة العاملين في مجاله إلى مضاعفة جهودهم والعمل بإبداع وتفانٍ من أجل تحقيق تطلعات القيادة والخطط المرسومة من قبلها والتي ستقود إلى رفعة الإبل وزيادة إسهامها في مختلف المجالات.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسحل": نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انعكاس لدعم وعناية القيادة
سبق

رفع الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد المسحل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، على العناية الكبيرة التي يوليانها حفظهما الله، لقطاع الإبل لتعزيز حضوره على مختلف المستويات.

وأكد "المسحل" أن نجاح التظاهرة السنوية العالمية لنادي الإبل والمتمثلة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمها الخامس، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بدعم القيادة الرشيدة، وتكاتف الجميع والمتابعة والعمل الدؤوب الذي يقوده رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأشاد نائب المشرف على المهرجان بالدور الكبير لمُلاك الإبل في المساهمة بنجاح المهرجان من خلال مشاركتهم الفعّالة، وتعاونهم الكبير مع نادي الإبل في جميع القرارات التي صدرت قبل وأثناء سير المهرجان، مقدماً شكره للجهات الأمنية والصحية وملاك الإبل وكل من عمل في المهرجان.

وأكد "المسحل" أن ما تحقّق من منجزات إدارية وتنظيمية خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز فاق التوقعات، وقدم إثباتًا منقطع النظير عن كفاءة العاملين وتضافر جهودهم على إنجاح هذا الكرنفال العالمي، الذي يسهم في تحويل الموروث الشعبي للإبل إلى مساهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأشار "المسحل" إلى أن المهرجان يتبوأ مكانة عالية بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الإبل، مما يدفع كافة العاملين في مجاله إلى مضاعفة جهودهم والعمل بإبداع وتفانٍ من أجل تحقيق تطلعات القيادة والخطط المرسومة من قبلها والتي ستقود إلى رفعة الإبل وزيادة إسهامها في مختلف المجالات.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
05:26 PM

"المسحل": نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انعكاس لدعم وعناية القيادة

أكد تحول هذا الموروث الشعبي إلى مساهم في الاقتصاد الوطني

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نافل السبيعي - الرياض
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رفع الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد المسحل، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، على العناية الكبيرة التي يوليانها حفظهما الله، لقطاع الإبل لتعزيز حضوره على مختلف المستويات.

وأكد "المسحل" أن نجاح التظاهرة السنوية العالمية لنادي الإبل والمتمثلة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمها الخامس، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بدعم القيادة الرشيدة، وتكاتف الجميع والمتابعة والعمل الدؤوب الذي يقوده رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأشاد نائب المشرف على المهرجان بالدور الكبير لمُلاك الإبل في المساهمة بنجاح المهرجان من خلال مشاركتهم الفعّالة، وتعاونهم الكبير مع نادي الإبل في جميع القرارات التي صدرت قبل وأثناء سير المهرجان، مقدماً شكره للجهات الأمنية والصحية وملاك الإبل وكل من عمل في المهرجان.

وأكد "المسحل" أن ما تحقّق من منجزات إدارية وتنظيمية خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز فاق التوقعات، وقدم إثباتًا منقطع النظير عن كفاءة العاملين وتضافر جهودهم على إنجاح هذا الكرنفال العالمي، الذي يسهم في تحويل الموروث الشعبي للإبل إلى مساهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأشار "المسحل" إلى أن المهرجان يتبوأ مكانة عالية بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الإبل، مما يدفع كافة العاملين في مجاله إلى مضاعفة جهودهم والعمل بإبداع وتفانٍ من أجل تحقيق تطلعات القيادة والخطط المرسومة من قبلها والتي ستقود إلى رفعة الإبل وزيادة إسهامها في مختلف المجالات.

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