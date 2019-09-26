النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معرض الرياض" الدولي للكتاب.. أكثر من مليون عنوان تحت سقف واحد

يستضيف عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية

يعود معرض الرياض الدولي للكتاب للنشاط بعد أن تأجلت دورته الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سيفتح أبوابه أمام زوّاره مطلع شهر أكتوبر، ليُعيد ضبط إيقاع صناعة النشر عربياً، ويفتح لها آفاقاً واسعة.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في واجهة الرياض، عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوباً بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.

ويشكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد الأكثر شمولاً واتساعاً لكلٍ من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع.. وتجاوز عدد زائريه في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معرض الرياض" الدولي للكتاب.. أكثر من مليون عنوان تحت سقف واحد
سبق

يعود معرض الرياض الدولي للكتاب للنشاط بعد أن تأجلت دورته الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سيفتح أبوابه أمام زوّاره مطلع شهر أكتوبر، ليُعيد ضبط إيقاع صناعة النشر عربياً، ويفتح لها آفاقاً واسعة.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في واجهة الرياض، عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوباً بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.

ويشكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد الأكثر شمولاً واتساعاً لكلٍ من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع.. وتجاوز عدد زائريه في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنوياً.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
11:59 AM

"معرض الرياض" الدولي للكتاب.. أكثر من مليون عنوان تحت سقف واحد

يستضيف عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
542

يعود معرض الرياض الدولي للكتاب للنشاط بعد أن تأجلت دورته الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سيفتح أبوابه أمام زوّاره مطلع شهر أكتوبر، ليُعيد ضبط إيقاع صناعة النشر عربياً، ويفتح لها آفاقاً واسعة.

ويستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في واجهة الرياض، عدداً كبيراً من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوباً بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.

ويشكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد الأكثر شمولاً واتساعاً لكلٍ من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع.. وتجاوز عدد زائريه في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنوياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,947
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة