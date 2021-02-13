النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البنتاغون": قواتنا بمنطقة الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية

"كيربي" قال إن السعودية حليف أساسي ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في رده على سؤال مراسل قناة العربية في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم، ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر: "كما قال الرئيس (جو بايدن)، نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن): "أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح حله أسهل لو امتلكت إيران سلاحًا نوويًّا".

وشدَّد على أن الإدارة الأمريكية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات". مشيرًا إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع نحرص على التأكد من أن لدينا حضورًا متينًا، وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائمًا إلى مستوى القوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأمريكية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالميًّا".

وشدَّد على أن هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يوميًّا؛ إذ "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

وأردف: "نحن نتابع حضور قواتنا يوميًّا. ووزير الدفاع يشعر بالرضا، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطى الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن بأننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة، وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات. والقوات تتغير دائمًا".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائمًا من أن لدينا القوات المناسبة للرد والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا، ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

السعودية البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية المملكة العربية السعودية مكافحة الإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البنتاغون": قواتنا بمنطقة الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية
سبق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في رده على سؤال مراسل قناة العربية في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم، ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر: "كما قال الرئيس (جو بايدن)، نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن): "أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح حله أسهل لو امتلكت إيران سلاحًا نوويًّا".

وشدَّد على أن الإدارة الأمريكية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات". مشيرًا إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع نحرص على التأكد من أن لدينا حضورًا متينًا، وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائمًا إلى مستوى القوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأمريكية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالميًّا".

وشدَّد على أن هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يوميًّا؛ إذ "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

وأردف: "نحن نتابع حضور قواتنا يوميًّا. ووزير الدفاع يشعر بالرضا، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطى الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن بأننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة، وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات. والقوات تتغير دائمًا".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائمًا من أن لدينا القوات المناسبة للرد والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا، ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
01:37 AM

"البنتاغون": قواتنا بمنطقة الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية

"كيربي" قال إن السعودية حليف أساسي ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,304

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية"، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في رده على سؤال مراسل قناة العربية في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم، ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر: "كما قال الرئيس (جو بايدن)، نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن): "أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح حله أسهل لو امتلكت إيران سلاحًا نوويًّا".

وشدَّد على أن الإدارة الأمريكية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات". مشيرًا إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع نحرص على التأكد من أن لدينا حضورًا متينًا، وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائمًا إلى مستوى القوات الأمريكية في المنطقة".

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأمريكية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالميًّا".

وشدَّد على أن هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يوميًّا؛ إذ "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

وأردف: "نحن نتابع حضور قواتنا يوميًّا. ووزير الدفاع يشعر بالرضا، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطى الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن بأننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة، وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات. والقوات تتغير دائمًا".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائمًا من أن لدينا القوات المناسبة للرد والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا، ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,055
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,445

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة