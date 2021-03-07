"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء
المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:54 AM
"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء
المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.