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"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء

المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:54 AM

"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء

المركز الوطني: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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