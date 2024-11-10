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أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة الأمطار الرعدية على المنطقة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت قد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظان: المخواة والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

مديرية الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة الأمطار الرعدية على المنطقة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت قد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظان: المخواة والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:02 PM

أمطار الباحة وحائل.. "رعدية" تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني نتيجة الأمطار الرعدية على المنطقة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت قد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظان: المخواة والمندق وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

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