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صوفيا.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس بلغاريا

وزير الخارجية نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

نقل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة البلغارية صوفيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صوفيا.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس بلغاريا
سبق

نقل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة البلغارية صوفيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:15 PM

صوفيا.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس بلغاريا

وزير الخارجية نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف.
جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة البلغارية صوفيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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