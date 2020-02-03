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شاهد.. وعي رجال الأمن يطيح بشاحنة خضروات محملة بـ 3 ملايين قرص مخدر

تضم مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة بطريقة احترافية

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق "السناب شات" مقطع فيديو، يظهر متابعة أبطال مكافحة المخدرات بالرياض أثناء الإطاحة بشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة من المخدرات داخل أحد المستودعات، إثر كمين محكم أسفر عن ضبط جميع المتورطين فيها، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ويظهر بمقطع الفيديو متابعة رجال مكافحة المخدرات لشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة تجاوزت ثلاثة ملايين حبة من أقراص مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات؛ حيث تم عمل كمين محكم من قبل رجال مكافحة المخدرات للإطاحة بهم.

وبمراقبة هذه الشاحنة خلال دخولها لأحد المستودعات تمت مداهمة المستودع من قبل أبطال مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط المتورطين ومستقبلي الشحنة التي تحمل أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، قد أعلن أنه تم إحباط محاولة تهريب "3.001.373" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وقال "النجيدي": "كانت الكمية مخبأةً بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات، حيث تمّ ضبطها والقبض على مهرّبيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وأكّد "النجيدي"، حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورّطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

رجال الأمن وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الإمفيتامين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وعي رجال الأمن يطيح بشاحنة خضروات محملة بـ 3 ملايين قرص مخدر
سبق

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق "السناب شات" مقطع فيديو، يظهر متابعة أبطال مكافحة المخدرات بالرياض أثناء الإطاحة بشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة من المخدرات داخل أحد المستودعات، إثر كمين محكم أسفر عن ضبط جميع المتورطين فيها، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ويظهر بمقطع الفيديو متابعة رجال مكافحة المخدرات لشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة تجاوزت ثلاثة ملايين حبة من أقراص مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات؛ حيث تم عمل كمين محكم من قبل رجال مكافحة المخدرات للإطاحة بهم.

وبمراقبة هذه الشاحنة خلال دخولها لأحد المستودعات تمت مداهمة المستودع من قبل أبطال مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط المتورطين ومستقبلي الشحنة التي تحمل أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، قد أعلن أنه تم إحباط محاولة تهريب "3.001.373" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وقال "النجيدي": "كانت الكمية مخبأةً بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات، حيث تمّ ضبطها والقبض على مهرّبيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وأكّد "النجيدي"، حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورّطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
06:09 PM

شاهد.. وعي رجال الأمن يطيح بشاحنة خضروات محملة بـ 3 ملايين قرص مخدر

تضم مادة الإمفيتامين المخدرة مخبأة بطريقة احترافية

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ماجد الرفاعي - ينبع
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نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق "السناب شات" مقطع فيديو، يظهر متابعة أبطال مكافحة المخدرات بالرياض أثناء الإطاحة بشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة من المخدرات داخل أحد المستودعات، إثر كمين محكم أسفر عن ضبط جميع المتورطين فيها، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ويظهر بمقطع الفيديو متابعة رجال مكافحة المخدرات لشاحنة خضروات تحمل كمية كبيرة تجاوزت ثلاثة ملايين حبة من أقراص مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات؛ حيث تم عمل كمين محكم من قبل رجال مكافحة المخدرات للإطاحة بهم.

وبمراقبة هذه الشاحنة خلال دخولها لأحد المستودعات تمت مداهمة المستودع من قبل أبطال مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط المتورطين ومستقبلي الشحنة التي تحمل أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، قد أعلن أنه تم إحباط محاولة تهريب "3.001.373" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وقال "النجيدي": "كانت الكمية مخبأةً بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات، حيث تمّ ضبطها والقبض على مهرّبيها، وهما متهمان اثنان من الجنسية السورية، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وأكّد "النجيدي"، حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية الرامية لاستهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورّطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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