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مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

"غرابرهاوس" قال إن تعامل البلديات والأمن الصارم مع مثيري الشغب كان محقاً

أفادت وسائل إعلام هولندية، باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض في البلاد لاحتواء فيروس كورونا، في مدينتي أيندهوفن وأمستردام، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كشف موقع "ديفولكسكرانت" أن عدداً من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في أيدنهوفن، حيث قال وزير العدل والأمن الهولندي فرد غرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".

وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث إن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء أمس السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا
سبق

أفادت وسائل إعلام هولندية، باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض في البلاد لاحتواء فيروس كورونا، في مدينتي أيندهوفن وأمستردام، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كشف موقع "ديفولكسكرانت" أن عدداً من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في أيدنهوفن، حيث قال وزير العدل والأمن الهولندي فرد غرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".

وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث إن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء أمس السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:44 PM

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

"غرابرهاوس" قال إن تعامل البلديات والأمن الصارم مع مثيري الشغب كان محقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام هولندية، باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض في البلاد لاحتواء فيروس كورونا، في مدينتي أيندهوفن وأمستردام، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كشف موقع "ديفولكسكرانت" أن عدداً من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في أيدنهوفن، حيث قال وزير العدل والأمن الهولندي فرد غرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".

وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث إن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء أمس السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

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